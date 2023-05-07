"ذا أثلتيك": لا اتفاق بين ريال مدريد وبيلينجهام.. ومانشستر سيتى لم يقدم عرضه

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ما زال يراقب جود بيلينجهام متوسط ميدان بورسيا دورتموند الألماني، تمهيدًا لمحاولة ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت بأن بيلينجهام وافق، بشكل مبدئي، على الانتقال لـ ريال مدريد، رافضًا مانشستر سيتي وليفربول، لينسحب الناديان الإنجليزيان من الصفقة، في انتظار تقدم نادي العاصمة المدريدية بعرض رسمي لنادي بورسيا دورتموند، لضم اللاعب.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أنه على عكس ما ادعت الصحافة الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لم يقدم أي عروض أو أرقام إلى نادي بروسيا دورتموند، أو حتى اللاعب نفسه، ولم يعرض راتبًا أعلى من ريال مدريد كما ذكرت صحيفة "ماركا".

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقًا لـ مانشستر سيتي، فإنهم يرون تلك التقارير الإسبانية، إنها تكتيك إعلامي من إسبانيا قبل المواجهة التي ستجمع النادي الإنجليزي بـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن بيلينجهام البالغ من العمر 19 عامًا، حريص بالفعل على الانضمام إلى ريال مدريد، لكن الاتفاق لم يتم بعد.