نائب مستشفى حميات نجع حمادي: الشباب يعيش أزهي عصوره خلال عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور حسام جمال، نائب مدير مستشفى حميات نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وأحد الشباب المشاركين في العمل العام بالمحافظة، ان الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدعو للفخر، وذلك لمشاركة جميع أطياف المجتمع المصرى بكافة فئاته.

وأضاف نائب مدير مستشفى حميات نجع حمادي، ان الشباب المصري خلال عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح له أهمية كبيرة منذ أن تولي الرئيس المهمة، عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وأصبحت مشاركة الشباب حتمية في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبرلمانية بتوجيهات رئاسية واضحة.

وأشار جمال، أن أولي الطلبات التي كان سيشارك بها خلال الحوار الوطني، هو فتح أفاق جديدة للأستثمار في المحافظات المختلفة، والعمل على رؤية واضحة من قبل وزارتي الصناعة والاستثمار على جذب مستثمرين أجانب للاستثمار في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الوجه البحري.

وأكد نائب مدير مستشفى حميات نجع حمادي خلال تصريحات لـ"الدستور" أن رئيس الجمهورية أسترد الوطن من جديد بعد محاولات هدمه قبل ثورة الثلاثين من يونيو، لافتا الي انه منذ تولي الرئيس المهمة وأصبحت كلمة مصر مرفوعة في شتي انحاء الوطن العربي والعالم بأكمله قائلاً:"السيسي رفع أسم مصر عاليا".

وأورد ابن مدينة نجع حمادي، أنه لا يوجد دولة عربية أو أجنبية تفتح أذرعها للحوار الوطني مع مختلف فئات المجتمع سواء في المجال الرياضي او الاجتماعي او السياسي مثل مصر، مؤكدًا أن مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية والتأكيد على ذلك الحوار الوطني، حيث يعتبر الحوار الوطني منصة استقبال أراء المواطنين والمتخصصين بالمجالات المختلفة لتنفيذها.

وذكر نائب مدير المستشفى، أن رئيس الجمهورية دائما ما يدعم الشباب في مصر، وهو ما وضح جليا في جميع أحاديث وتوجيهات وقرارات الرئيس إلي جانب منتدي الشباب العالمي الذي يتم إقامته.