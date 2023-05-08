الإثنين 08 مايو 2023
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سياسي

«المحامين» تنظم دورة قانونية فى النظام القانونى لحماية العلامات التجارية

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

تنظم لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية، دورة في النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 18 من مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعقد الدورة تحت إشراف عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وأبوبكر الضوة الأمين العام المساعد، ومحمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وبتنسيق من: شريف منطاوي، خالد السني، أحمد اللويزي، المحامون.

تأتي الدورة تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور ياسر محمد جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، على أن يحصل المشارك في الدورة على شهادة معتمدة من النقابة العامة للمحامين.

المحامون المعهد القومي للملكية الفكرية النقابة العامة للمحامين عبد المجيد هارون عبد الحليم علام محمد عبدالوهاب

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