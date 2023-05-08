وكيل زراعة الغربية يتفقد حصد ودرس القمح بقرى مركز طنطا

أجرى الدكتور خالد على أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، جولة مرورية على زمام أراضى مركز طنطا، لمتابعة حصد ودرس القمح موسم ٢٠٢٣، فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن هذا الموسم مبشر بالخير، وذلك لالتزام المزارعين بالسياسة الصنفية والتوصيات الفنية من قبل مديرية الزراعة بالغربية، وهذا يدل على وعي المزارع المصري وإدراكه بأهمية محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا.

وأشار "أبوشادى"، إلى أن طريقة الحصاد المميكن توفر للمزارع الوقت والجهد والفقد عن طرق الحصاد التقليدية، لافتًا إلى لقاء عدد من المزارعين خلال جولته، واستمع إليهم وقام بالرد على جميع استفساراتهم، مناشدًا جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكل إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على القمح، مؤكدًا أن هذا واجب قومى ووطنى، فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم توريد نحو 68 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية، مشيرًا إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وشرح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أهمية توريد محصول القمح، موضحًا الدور المقدم من مديرية الزراعة بالغربية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية التوريد، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح المحلية، وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمزارعين. وقال يجب على جميع المزارعين ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والمطاحن والشون الخاصة بالبنك الزراعى المصرى.



4b1daa17-ab5f-4fc1-b37f-37081a899569

cc37a137-b2a3-4e03-9b17-7b974ca168c0