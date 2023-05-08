"تعليم الدقهلية": انعقاد دائم لغرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة الامتحانات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ناصر شعبان، إن غرف العمليات المركزية والفرعية تنعقد بشكل دائم؛ لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل.

وأكد شعبان - في بيان اليوم الاثنين - عدم وجود أي معوقات لسير لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، كما لم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أية مخالفات، وجاءت الأسئلة طبقًا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وبمستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أنه أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم 64 ألفًا و180 طالبًا وطالبة بـ206 لجان امتحان بمادتي الأحياء والفلسفة، وفي الصف الثاني الإعدادي 105 آلاف و130 طالبًا وطالبة بـ842 لجنة بمادتي العلوم والتربية الفنية.

وأوضح أنه أدى 134 ألفًا و430 طالبًا وطالبة بالصف السادس الابتدائي بـ1431 لجنة الامتحان بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما أدى 141 ألفًا و381 طالبًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، و139 ألفًا و901 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم.

ووجه بتحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات وتوفير المناخ اللازم؛ لسير عملية الامتحان بشكل لائق والتنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.