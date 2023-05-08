الأربعاء.. افتتاح مركز طه النعمانى لتلاوة القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح مركز القارئ الشيخ طه النعماني، لتلاوة القرآن الكريم، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص- رضي الله عنه- بعد غدٍ الأربعاء.

وحسب وزير الأوقاف، فإن المركز سيعقد حلقات لتعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ طه النعماني يومين في الأسبوع (الإثنين والأربعاء)، عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

وكان بناء على مذكرة الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم القارئ الشيخ إبراهيم الفشني عضوًا بمركز الدكتور نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).