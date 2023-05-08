الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خالد الجندي: الإيمان من أجمل النعم وأكبرها وأفضلها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة بالمهندسين بمحافظة الجيزة، بعنوان: “نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها”،  حاضر فيه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف بالجيزة.


وفي بداية كلمته، قدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووزارة الأوقاف على فتح بيوت الله -عز وجل- للعبادة وتهيئتها للعبَّاد والذاكرين.

وأشاد الجندي، بالأسابيع الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف في بيوت الله، فهي تعد نعمة كبيرة وفيها مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، مؤكدًا أن نعم الله  لى عباده لا تعد ولا تحصى وهذا يستوجب الشكر لله على الدوام؛ فبالشكر تدوم النعمة، يقول الله،: “أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً”.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن الإيمان من أجمل النعم ومن أكبرها وأفضلها وأنه مهما بلغت العبادة فلن نوفي الشكر لله، كما يليق لكثرة النعم وعظم المنعم، وأن النعمة قد لا تدرك إلا بعد زوالها، مضيفًا أن الله، أمر بشكر نعمه لقوله : “وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث”.

وأكد أن أعظم النعم هي الإيمان ونعمة إرسال النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لقول الله -عز وجل-: "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ".


 

نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها” الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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