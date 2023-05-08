الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يقترح على الدول الأعضاء حزمة عقوبات جديدة على روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أفاد متحدث، الإثنين.

وقال الناطق باسم المفوضية إريك مامير إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية". وأوردت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونج كونج متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.

المفوضية الاوروبية الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو العقوبات

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