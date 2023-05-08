الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا لبحث سبل وآليات تعظيم عوائد منظومة الإعلانات

الاجتماع
الاجتماع

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة منظومة الإعلانات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور: المهندس محمود سعد، رئيس الأمانة الفنية باللجنة العليا للإعلانات، وهاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعمرو محمود، مدير الشئون المالية، وأحمد دسوقي، مدير التفتيش المالي والإداري، ووليد عبدالعظيم، الشئون القانونية.

وأكد نائب محافظ بني سويف على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالالتزام بالشروط والإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإصدار تراخيص الإعلانات والقضاء على العشوائية في وضع الإعلانات، مع تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة، ومراجعة الموقف القانوني للتراخيص، ومراجعة موقف تحصيل مستحقات المحافظة من المعلنين وشركات الإعلان.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتنسيق بين جهات الولاية صاحب حق الامتياز الإعلاني في بعض المواقع والأماكن والمرافق العامة، وكذا متابعة الخطوات المنفذة في مجال تطبيق حوكمة الإعلانات وفق أسس ومعايير التنسيق الحضاري الواردة من الجهاز القومي، والالتزام بضوابط استخدام الإنارة العامة الخاصة بالشبكة القومية بنطاق الوحدة المحلية، والتي تستخدم في إضاءة الإعلانات، وذلك وفق قرارات وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تمت "أمس" إزالة  9 حالات على أراض تابعة للري والصرف، ليصل إجمالي ما تمت إزالته، منذ بدء المرحلة في 29  أبريل الماضي وحتى أمس الأحد، إلى 158 حالة تعد  منها "105 حالات بناء، و53 حالة زراعة".

استهلاك الطاقة القضاء على العشوائية الوحدة المحلية رئاسة مجلس الوزراء محافظ بني سويف محمد هاني غنيم

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