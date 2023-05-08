الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 401 وفاة بالكونغو

الفيضانات
الفيضانات

أودت الفيضانات التي اجتاحت قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحياة 401 شخص، وذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو في فيضان الأنهار، يوم الخميس الماضي، مما أغرق قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصًا، يوم الجمعة، وفُقد الكثير بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.

إعلان الحداد الوطني في كاليهي

ونقلت "رويترز" عن ثيو نجوابيدجي كاسي، حاكم إقليم ساوث كيفو، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الآن بلغ 401 شخص، ولم يذكر المزيد من التفاصيل، كما أرسلت الحكومة المركزية وفدًا إلى كاليهي وأعلنت الحداد الوطني اليوم.

ضحايا الفيضانات الكونغو 401 وفاة حصيلة ضحايا الفيضانات القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ: الملتقى المسرحى للطلاب جزء مكمل للعملية التعليمية

وكيل التحنيط بالأقصر: لدينا متحف فريد من نوعه

"كورس إنجليزى بربع جنيه".. أب وابنته يقدمان فيديوهات تعليمية على السوشيال ميديا

العظمى تصل لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

شعبة المصوغات: التأكد من وجود الدمغة المصرية للحفاظ على حقوق المستهلك (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. واستمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: العائلات المكسيكية لم تلتق أفرادها منذ سنوات بسبب القيود الصارمة

"القاهرة الإخبارية": مخاوف أممية بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية (فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟