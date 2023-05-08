ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 401 وفاة بالكونغو

أودت الفيضانات التي اجتاحت قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحياة 401 شخص، وذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو في فيضان الأنهار، يوم الخميس الماضي، مما أغرق قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصًا، يوم الجمعة، وفُقد الكثير بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.

إعلان الحداد الوطني في كاليهي

ونقلت "رويترز" عن ثيو نجوابيدجي كاسي، حاكم إقليم ساوث كيفو، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الآن بلغ 401 شخص، ولم يذكر المزيد من التفاصيل، كما أرسلت الحكومة المركزية وفدًا إلى كاليهي وأعلنت الحداد الوطني اليوم.