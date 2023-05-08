الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يفتتح الدورة الثانية من البرنامج التدريبى"الدبلوم المهنى في الحوكمة والتنمية المستدامة"

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

أطلق معهد التخطيط القومى الدورة الثانية من البرنامج التدريبى" الدبلوم المهنى في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ27 متدرباً من العاملين بوزارة الصحة والسكان، والذي يقام خلال الفترة من 6 مايو إلى 3 يونيو2023.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات، واستكمالاً لما تم تنفيذه بنجاح في الدورة الأولى، وينفذ البرنامج التدريبى تحت إشراف د. أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمى للبرنامج.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في " التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويتناول المحور الثاني "الحوكمة في قطاع الصحة" والذي يتضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، فضلاً عن الحوكمة والشفافية في القطاع الصحي، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.

وأضاف د. صلاح الدين أن المحور الثالث يتضمن" إدارة المخاطر في القطاع الصحي" والذي يتناول كيفية إدارة المخاطر الصحية من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر الصحية، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.

بينما يختص المحور الرابع بـ " المراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية" من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية في القطاع الصحى، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى ينفذ لمجموعتين تدريبيتين خلال شهرى مايو ويونيو بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، و يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجى والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.

معهد التخطيط البرنامج التدريبي التنمية المستدامة الحوكمة وزارة الصحة متدرب

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