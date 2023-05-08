الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن نتائج الضربة التي استهدفت مجموعة إرهابية في ديالى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، نتائج الضربة التي استهدفت مجموعة إرهابية في محافظة ديالى.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها ، أن جهدا أمنيا واستخباريا متميزا تقوم به القطعات الأمنية لاستهداف من بقايا عصابات داعش الإرهابية واستكمالا للعمليات الأمنية، وبعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة  القوات الجوية، ليلة السبت، بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، تم تنفيذ ضربة جوية دقيقة على هذا الوكر، ومن خلال المتابعة الميدانية، أسفرت عن قتل مفرزة ارهابية.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيانها، أن من بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو إسماعيل خليل بليبل، وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو أبو حسن النعيمي. 

قيادة العمليات المشتركة العراقية مجموعة إرهابية العراق محافظة ديالي عصابات داعش الإرهابية

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