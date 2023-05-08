مياه الشرب بسوهاج تشارك بورشة عمل مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بالأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى ورشة عمل مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة الاقصر بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاستاذ عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان ورشة العمل تناولت الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية، وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء.



وأشار رئيس مياه سوهاج انه فى مجال تطبيق البرنامج الالكترونى ساب تم تدريب المستخدمين بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية والمشروعات على كيفية استخدام البرنامج لربط البيانات بين القطاعات المعنية لتوحيد الاجراءات والدورات المستندية وانه تم البدء فى التشغيل الفعلى للبرنامج فى فبراير ٢٠٢٣ وان الشركة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المالية والموارد البشرية والمخزنية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع الاعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى اسرع وقت وباقل جهد.



ومن الجدير بالذكر انه حضر ورشة العمل رؤساء مجالس ادارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر وسوهاج واسيوط وقنا والمنيا ومسئولى القطاعات المالية والتجارية والتخطيط.



فيما كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب 53 عامل من العاملين المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام فى تشغيل وصيانة جميع مواقع الشركة وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطى جميع قرى المحافظة كما كرم رئيس مياه سوهاج الادارة العامة لشئون مجلس الادارة الادارة المتميزة لهذا العام وطالب رئيس الشركة جميع العاملين بذل المزيد من الجهد لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.



كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم كما تم تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على شهادة سلامة ومامونية المياه وهى محطة مياه المنشاة النقالى بمركز المنشاة ومحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام ومحطة مياه الطوايل النقالى بمركز ساقلتة.



وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية ان الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.