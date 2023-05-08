مستشار الاستثمار الدولى: الصناعة بمصر تحتاج للمزيد من الاستماع وتضافر الجهود (فيديو)

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الصناعة في مصر تحتاج إلى المزيد من الاستماع وتضافر الجهود، لتحقيق قيمة مضافة، وإعداد كوادر صناعية، والتعامل مع ملفات الكهربا والمياه والطاقة والأراضي والحوافز الصناعية وإدخال التكنولوجيا، وكل ذلك تتم مناقشته في الحوار الوطني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المصنعين في استيراد بعض المواد الخام.

وأكد الشرقاوي، خلال لقائه عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن المحور الاقتصادي يضم عددا كبيرا من المحاور الرئيسية والفرعية، والمحاور تحت الفرعية، مثل السلوك الاستهلاكي وجشع التجار وآليات السوق، فضلًا عن تطوير المصانع مثلما فعلت مبادرة "ابدأ".

دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أننا نحتاج إلى أن نصل إلى مرحلة كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها، بالإضافة إلى تصنيع العديد من المنتجات طبقًا لمواصفات قياسية عالمية للدخول في السوق العالمية وفق التنافسية، معقبًا: "كل الناس يجب أن تفهم أن الجميع شركاء".

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحوار الوطني يسعى إلى الاتفاق وليس الاختلاف، بحيث يتم التوصل إلى حلول سريعة ودقيقة للمشكلات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقدم الدعم لرجال الأعمال، ولكن هناك مشكلات مع مجتمع المال والأعمال ومعاناة القطاع الخاص.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط، لكنه يشمل سرعة إنهاء المشكلات وإجراءات الحصول على التراخيص وإصدار الرخصة الذهبية وزيادة أعدادها، مشددًا على أن أوجه الدعم في حاجة إلى المزيد من إلقاء الضوء والعمل عليها بشكل أسرع وأفضل.