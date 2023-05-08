برلمانى يوصى بتنظيم جولات إرشادية مجانية لزائرى متحف التحنيط بالأقصر

شدد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية تنظيم جولات إرشادية مجانية لزائري متحف التحنيط بالأقصر، في الذكرى الـ26 لافتتاحه، لرفع الوعى السياحي والأثري لدى المواطنين.

وطالب "إدريس" بضرورة تنظيم ندوات عن المتحف تقدم شرحا تفصيليا عن مقتنياته وتاريخ إنشائه، وما يحتويه من قطع أثرية وسيناريو العرض المتحفي الذى يستعرض عملية التحنيط فى مصر القديمة، من خلال مجموعة فريدة من الأدوات المستخدمة بها، ومجموعة من الأواني الكانوبية، ومومياوات، وتوابيت مزينة، وتمائم، وتماثيل المعبودات.

وأوضح "إدريس"، في بيان له، أن متحف التحنيط يعتبر أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة فى مصر، والذى يحتفل اليوم 7 مايو بذكرى مرور 26 عامًا على افتتاحه فى يوم 7 مايو عام 1997م، حيث يقدم المتحف من خلال مقتنياته الفريدة تعريفًا شاملًا بعملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، كما يعرض المتحف مجموعة من الأوانى الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية.

كذلك يعرض المتحف أيضًا عددًا من المومياوات البشرية ومجموعة من مومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.

وكان النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر.

وجاء طلب الإحاطة بأنه «إعمالا بأحكام المادة (101، 134) من الدستور، والمواد (212،213،214 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التفضل بإحاطة وزير الطيران المدنى، ووزير السياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر، فلا شك أن السياحة هي المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من العملات الأجنبية، لا سيما محافظة الأقصر التي تضم مزارات سياحية وأثرية عديدة، يقصدها الأجانب من عواصم العالم المختلفة».

وأضاف النائب أحمد إدريس أن سياحة البالون من أهم أنواع السياحة الترفيهية التي يستمتع بها الأجانب، ويقصدونها في الأقصر للاستمتاع بها، حيث تشهد إقبالا كبيرًا على مدار العام، ومن ثم يجب تعظيمها وتطويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وطالب بسرعة تطوير رحلات البالون بالأقصر وتنظيمها ورفع كفاءة مطار البالون ورفع كفاءة الطيارين والحد من المخاطر، حتى يتم الاهتمام بهذا الملف، ويصبح هذا النوع من السياحة جذابا يحصد ملايين الدولارات، مما ينعش الاقتصاد الوطنى.