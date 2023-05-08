زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 572 ماكينة خلال 3 سنوات بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 إلى 572 ماكينة، خلال 3 سنوات، ساهمت بشكل كبير في خدمة مرضى الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقليل زمن الانتظار.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع خطة لاستبدال وتحديث جميع ماكينات الغسيل الكلوي خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تحيا مصر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى تجديد وتحديث البنية التحتية لأغلب وحدات الكلى بالمستشفيات التابعة للوزارة، ومنها " سوهاج العام، والبلينا المركزي، وجهينة المركزي" .

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، أن عدد مرضى الغسيل الكلوي بسوهاج يبلغ 1735 مريض يتلقون خدمات الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة، مؤكدا أن تطوير قطاع الكلى من حيث تحديث الماكينات، وتجديد البنية التحتية للوحدات، ساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.



كان أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 12 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، قامت باستضافة فريق زراعة القوقعة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والأستاذ الدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.