الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرق الاسماعيلية تقترب من انتهاء أعمال التطوير في 4 مناطق

رصف شوارع الإسماعيلية
رصف شوارع الإسماعيلية

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية،  تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، عم اقتراب الانتهاء الأعمال الجارية بعدد من المشروعات بنطاق المحافظة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

 

تطوير نفق السكة الحديد بالمستقبل 

حيث تستمر أعمال تطوير نفق السكة الحديد بالمستقبل والتي تم البدء بها الأسبوع الماضي لمعالجة مشاكل تراكمات المياه السطحية، والتي أثَّرت على الطبقة الأسفلتية، لذلك تقوم المديرية بإنشاء غرف صرف أمطار ويتبعها أعمال رصف.

 

رصف طريق أحمد عرابي بالتل الكبير

كما تستمر أعمال تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بمدينة التل الكبير بطول ٣.٥ كم والذي يعد أحد المشروعات الهامة بخطة هذا العام، لما تضمنه من أعمال تغطية مصرف ١٦ بشارع أحمد عرابي بالتل الكبير، ضمن مشروع تطوير ورصف طريق أحمد عرابي، من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول ٣.٥ كم، والتي صدَّق محافظ الإسماعيلية على تنفيذها بخطة العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وتمتد حتى خطة عام ٢٠٢٤.

 

رصف طريق بر أيمن ترعة المنايف 

وأكد الشيمي أن أعمال التطوير بمشروع إنشاء ورصف طريق بر أيمن ترعة المنايف بطول ٨ كم من طريق السويس الصحراوي حتى سرابيوم، تسير على قدمٍ وساق حتى يتم الانتهاء منه في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، تستمر أعمال تطوير حديقة الخالدين حيث بدأت الأعمال الإنشائية لعدد من المحال، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الحالية ومن المقرر أن تنتهي الأعمال بنهاية شهر يونيو القادم.

فيما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على ضرورة سرعة الانتهاء من المشاريع قبل رأس السنة المالية الجديدة.

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