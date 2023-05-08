تفاصيل عودة نيللي كريم للكوميديا بفيلم جديد وموقف مسلسل بـ 100 وش

تدخل نيللي كريم خلال الأيام المقبلة تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "برشامة"، والذي تعود من خلاله لعالم السينما بعد اخر اعمالها 30 مارس والذي ظهرت فيه كضيفة شرف عام 2021.

قصة فيلم برشامة

ويناقش الفيلم قضية الغش بامتحانات الثانوية العامة، ويدور حول أشخاص من طبقات مختلفة من المجتمع، يوضعون تحت ضغوط بسبب رغبتهم في تثقيف أولادهم وتحسين أخلاقهم، ونرى تأثير ذلك الضغط عليهم لدرجة الغدر من أجل مصالحهم الخاصة.

موقف مسلسل ب100 وش

من جانب آخر، لم تستقر نيللي كريم على فكرة صناعه عمل جديد من مسلسل “ب 100 وش”،والذي حقق حالة نجاح كبيرة في السابق، حيث لم تدخل الشركة المنتجة للعمل اي تحضيرات تذكر على العمل.

كانت قد بدأت قناة dmc دراما فى عرض حلقات مسلسل "بـ 100 وش" للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين منذ حوالي اسبوع، حيث يعرض يومياً الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4 صباحاً والساعة 2 ظهراً، وذلك بعد عرض العمل لأمرة مرة في شهر رمضان 2020.

وتدور أحداث المسلسل حول سكر "نيللى كريم" - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر "آسر ياسين" - نصاب محترف ايضا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر، ويتم تكوين عصابة كبيرة وتنفيذ العديد من عمليات النصب والسرقة مع مرورهم بمواقف كوميدية خلال هذه العمليات.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى دوريش، شريف دسوقى، علا رشدى، دنيا ماهر، زينب غريب، سلوى محمد على، لؤى عمران، سارة التونسى، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقى صخر، أسامة أبو العطا، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى.