ماذا قالت الناقدة ماجدة موريس عن نيللى كريم ومنى زكى؟

أعربت الناقدة ماجدة موريس، عن سعادتها البالغة، بالموسم الدرامي الرمضانى المنقضى، مشيدة بدور الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، فى تقديم وجبة درامية دسمة بالشراكة مع مجموعة كبيرة من شركات الإنتاج المميزة، مؤكدة أن أكثر ما لفت انتباهها الاهتمام بالأعمال التى تخص المرأة ووضعها فى المجتمع، باكثر من شكل كالمرأة المثقفة أو المرأة العاملة أو المرأة من الأسرة المتوسطة، وهذه نقاط فى غاية الأهمية لبناء مجتمع يقدر أهمية المرأة ويعي ذلك جيدا من خلال أعمال فنية مرأية تجمعنا على مائدة واحدة فى رمضان.

وأضافت «موريس» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» : فى الحقيقة هذا العام جذبنى كثيرا (المرأة الصعيدية) فى مسلسل «عملة نادرة» للنجمة نيللى كريم، و (نموذج المرأة) التى قدمته النجمة منى زكى، فى مسلسل «تحت الوصاية» هذا العمل المصنوع باجادة وحرفية منى زكي، التى اعتبرها هى صاحبة الحصان الاسود في رمضان.

من يصدق أن نيللى كريم فى عملة نادرة هى فتاة الباليه الشهيرة أو بنت الارستقراط

واشادت «موريس» بأداء النجمة نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة» التى قدمت شخصية المرأة الصعيدية القوية بحرفية فمن يصدق أن هذه السيدة فى عملة نادرة، هى فتاة الباليه الشهيرة أو بنت الارستقراط فقد اجادت بشكل مميز دور الصعيدية التى تحاول الحفاظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعاً وترفض الاستسلام لحرمانها من توريث الأرض، وتخوض حرباً من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته، وتسلط الضوء على العادات والتقاليد البالية التى تسمح للمرأة بأن تحصل على أموال بدلاً من الأرض ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.

منى زكى صاحبة الحصان الاسود والأداء العبقري

وتابعت «موريس»: اعتبر مسلسل «تحت الوصاية» هو «مسك الختام» للموسم ومحطة ومرحلة مهمة جدا للنجمة منى زكي، التى تفوقت على نفسها وغيرت جلدها وفاجأت الجميع باداء عبقري ولبست الشخصية بكل تفاصيلها حقيقى «شابوه» لكل الفنانين المشاركين انبهرت بأداء الجميع والسيناريو الجبار لـ آل دياب، والإخراج والموسيقى التصويرية بها تناغم مع الاحداث جبار صنعتها ليال وطفة بكل هدوء وعذوبة تجعلنا نبحر فى المشاهد المليئة بالإثارة والتشويق.