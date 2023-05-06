السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نيللى كريم تشكر المهرجان الكاثوليكى للسينما على تكريمها لجائزة أحسن ممثلة

نيللى كريم
نيللى كريم

تناقش قضايا هامة سواء في الأعمال الدرامية أو السينمائية، وتخطف الأضواء، وحصلت على الكثير من الجوائز عن الكثير من أعمالها، حيث ولدت نيللي كريم في مدينة الإسكندرية، لأب من أصول مصرية بمحافظة الشرقية وأم روسية، وبدأت مشوارها في فن الباليه راقصة باليه من أحد أفضل راقصات البالية في دار الأوبرا المصرية.

وفي رمضان 2022، عرض مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللى كريم، وكانت تناقش قضية هامة من قضايا المجمتع المدنى، وهي الطلاق لتواجه العديد من المشاكل والصعوبات.

نيللى كريم تشكر القائمين على المهرجان الكاثوليكي

ونشرت نيللى كريم، مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة الإنستجرام وعلقت قائلة: "أشكر المهرجان الكاثوليكي للسينما والفن على تكريمي لجائزة أحسن ممثلة عن دوري في مسلسل "فاتن امل حربي“ كل الشكر والتقدير للمخرج الجميل ماندوا العدل، والأستاذ إبراهيم عيسي ، وطبعا العدل جروب ومبروك لكل المكرمين”

قصة ملسلسل فاتن أمل حربى 

يتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.

نيللي كريم الانستجرام فاتن امل حربى ابراهيم عيسى المهرجان الكاثوليكي للسينما

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