الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«جت سليمة».. كيف نجحت دنيا سمير غانم في إحياء استعراضات نيلي و شريهان؟

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم روح استعراضات الفنانة شريهان مرة أخرى خلال رمضان 2023، وذلك من خلال مسلسل “جت سليمة”.

وحاز مسلسل "جت سليمة" على إعجاب واهتمام عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023، خاصة مع افتقاد الجمهور لفوازير “نيلي وشريهان” والتي ارتبطت بذكريات شهر رمضان عند الكثير من المصريين.

وقدمت دنيا سمير غانم في هذا الموسم الرمضاني الكثير من الاستعراضات التي تذكرنا بفوازير نيلي وشريهان التي كان ينتظهرها الكثير منا.

 

كيف أحيت دنيا سمير غانم روح استعراضات شريهان في مسلسل جت سليمة

وشهد مسلسل جت سليمة إشادة من قبل متابعية، وذلك بسبب المشاهد الكوميدية الغنائية الاستعراضية التي تقدمها ضمن أحداث العمل، حيث حرصت الفنانة على الاستعانة بأشهر نجوم الغناء مثل عمرو دياب، بهاء سلطان، والرابر ويجز.

وفي ثالث حلقات مسلسل «جت سليمة» اضطرت دنيا سمير غانم، إلى التنكر في شخصية مطربة لتدخل قصر السلطان «طمعان» لتتمكن من البحث عن شقيقها، إذ قامت بغناء أغنية «دورك جاي» وأغنية «كيفي كده» لمطرب الراب الشهير ويجز أمام أشرف عبدالباقي، لتقنعه أنها مطربة وتلقي شعر.

مسلسل جت سليمة

وقدمت دنيا سمير غانم ، استعراض كوميدي على أغنية شاكيرا الشهيرة «whenever wherever»، بالإضافة إلى أغنية «flowers» للنجمة مايلي سايرس.

وقدمت دنيا سمير غانم، أيضا أمام أشرف عبدالباقي، أغنية «بنت السلطان» للنجم محمد عدوية، وأبهرته بغناءها واقتنع بأدائها، وأدخلها إلى القصر حتى تبحث عن شقيقها المفقود.

مسلسل جت سليمة

واستمرت النجمة دنيا دنيا سمير غانم في استحضار أشهر الأغانى مؤخراَ، إذ قدمت أغنية «تعالى أدلعك» للنجم بهاء سلطان، للسلطان طمعان، وذلك حينما عينها مطربة لها، ولاقى هذا المشهد إعجاب كبير من قبل جمهور ومتابعي العمل، وفور غنائها هذه الأغنية أعجب بها الملك، وطلب منها تقديم أغنية «فاتت جنبنا»، لترفض وتقدم بعدها أغنية «هتدلع» للنجم عمرو دياب.

توقعات مسلسل جت سليمة الحلقة 6 ومخلص الأحداث السابقة

جت سليمة.. قائمة القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم 2023 الحلقة 6 وأبرز الأحداث السابقة

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 بطولة دنيا سمير غانم

وتعرض اليوم الحلقة 6 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل جت سليمة 2023

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول «سليمة» التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة، والتي تحاول بيع المكتبة التي ورثتها سليمة عن أبيها، وأثناء ذلك تجد سليمة كتابًا أسطوريًا وعندما تبدأ في قراءته لأخيها يحدث شيئًا غريبًا ويجدوا أنفسهم أصبحوا داخل الكتاب ويتنقلون عبر عصوره المختلفة، وفي كل عصر تعيش سليمة مغامرات مشوقة.

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