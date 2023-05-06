الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "عملة نادرة".. تفاصيل نشاط فنى لـ نيللى كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

تعيش الفنانة نيللي كريم حالة من الانتعاش الفني بعد نجاحها الجماهيري الكبير بمسلسل "عملة نادرة" الذي عرض خلال موسم رمضان المنقضي، فتستعد لتصوير فيلمين وتنتظر عرض مسلسلين.

تعاقدت نيللي خلال الأيام الماضية على فيلم جديد يحمل عنوان "برشامة" والذي يناقش قضية الغش بامتحانات الثانوية العامة، ويدور حول أشخاص من طبقات مختلفة من المجتمع، يوضعون تحت ضغوط بسبب رغبتهم في تثقيف أولادهم وتحسين أخلاقهم، ونرى تأثير ذلك الضغط عليهم لدرجة الغدر من أجل مصالحهم الخاصة.

العمل من إخراج خالد دياب ويعتبر ثاني تجربة له في عالم الإخراج، وفكرة أحمد زغبي وشارك في كتابته خالد وشيرين دياب، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

كما تستأنف نيللي تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان محمد رمضان، ويجسد محمد رمضان شخصية دراجون خلال أحداث العمل وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح دراجون واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

 

ومن جهة الدراما التليفزيونية، تنتظر نيلي كريم عرض مسلسل "روز وليلى"، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي لنوعية المسلسلات 10 حلقات.

العمل من بطولة نيللي كريم، يسرا، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.

بينما تنتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ"، تدور  أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش مشكلة الطلاق، وزواج المرأة من جديد بعد طلاقها، ويشارك نيللي كريم في بطولته كل من صلاح عبدالله، عايدة رياض، معتز هشام، وأحمد طارق، ومن تأليف مريم نعوم، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

احداث فيلم “ع الزيرو” إطار كوميدي إطار كوميدي إجتماعى الثانوية العام الدراما التلفزيونية الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة روز وليلي عملة نادرة

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