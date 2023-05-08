رئيس القطاع الطبي بالأعلى للجامعات: "الحوار الوطني" يشمل أوجه حياة المواطن المصري

أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، كيفية تناول "الحوار الوطني" قضايا وتحديات صناعة الدواء ومستقبل التعليم الطبي في مصر.

وأكد خالد، خلال لقاءه اليوم على قناة DMC، أن الحوار الوطني يشمل أوجه حياة المواطن المصري، وبحسب استراتيجية الدولة 2030 التي يتضح بها جميع الاتجاهات التي تسير عليها الدولة خلال الفترة القادمة، فإن التعليم العالي والبحث العلمي خاصة القطاع الطبي له أهمية كبيرة.

وتابع أن مصر لديها إنجازات كبيرة في مجال التعليم الطبي وتطبيقه على المواطن المصري العادي من خلال المستشفيات، بالإضافة إلى اقتصاديات الدواء والتي تعتبر من التحديات الأكبر التي تواجهنا في إنتاج الدواء والأجهزة والبنية التحتية للمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة وغيرها.

وأضاف أن التحدي الآن هو غلاء الأدوية مما دفع الدولة لإنشاء هيئة الشراء الموحد لضبط أسعار الدواء والتي تساهم في توفير الأدوية المختلفة لكافة القطاعات الصحية فضلا عن أن عملية الشراء تكون بالجملة وليس بالأجزاء مما يوفر التكلفة.

ونوه أن هناك تحديات أخرى أبرزها كيفية التطبيق على أرض الواقع وكيف يمكن تحقيق الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث عملت الدولة على الاستفادة منها لتجاوز التحديات التي تواجه الدولة في إنتاج الأدوية.

