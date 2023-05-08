إصابة مواطن صدمته سيارة فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة

أصيب مواطن صدمته سيارة بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق نكلا في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى مبارك لإسعافه.

وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.