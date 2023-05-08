يوم 13 يتصدر إيرادات الأحد.. وهارلي يواصل التراجع

اشتعلت حدة المنافسة في صراع إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك بمنافسة 6 أفلام يتصارع فيما بينها على الإيرادات وخاصة بين يوم 13 لاحمد داوود وهارلي لمحمد رمضان .

ونرصد عبر التقرير التالي الإيرادات الخاصة بليلة امس الأحد لأفلام عيد الفطر التي حصل "الدستور" عليها من أحد الموزعين السينمائيين.

حقق فيلم "هارلي" لرمضان 242,390 الف جنية، يشارك في البطولة كل من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وحقق فيلم "يوم 13" لأحمد داود 387,975 الف جنيه، وتدور أحداث فيلم "يوم 13" حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وثالثًا فيلم "بعد الشر" لعلي ربيع بـ 153,724 الف جنية، بطولة على ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وجاء رابعًا "ابن الحاج أحمد" لشيكو بـ10 ملايين، الفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وخامسًا "رمسيس باريس" لهيفاء بـ54,484 الف جنيه"، فيلم "رمسيس باريس" يشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

سادسًا فيلم "مغامرات كوكو" بـ15,290 الف جنية، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد والفنان خالد الصاوي والفنانة شيرين رضا وبمشاركة كل من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبوليلة وحمدي الميرغني وشيماء سيف والفيلم من تأليف إيهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وحل أخيرًا فيلم "ساعة إجابة" 6,185 الف جنية، ويشارك في بطولته كل من الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامرضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.