بالمجان للجميع.. "حياة كريمة" تطلق قطار قوافل طبية في 5 محافظات جديدة

سعت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، وإحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات في 5 محافظات جديدة خاصة القرى النائية والأماكن الأكثر احتياجًا.

وغطت القوافل الإسكندرية، أسوان،الوادي الجديد، الدقهلية، جنوب سيناء، وشملت التخصصات الطبية "النساء والتوليد، تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وتضم القوافل الطبية المدعمة من الدولة عددا من الأدوية المختلفة، ضمت أكثر من 80 نوع علاج، يتم صرفها بالمجان للمواطن، فضلا عن الحالات التي تحتاج عمليات أو رعاية خاصة والتي يتم نقلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والإسكان للعلاج.

- شيماء السيد: ساعدتنا في توفير سعر الأدوية والكشف

قالت شيماء السيد أحد أهالي محافظة الإسكندرية:" حياة كريمة وفرت العلاج والكشف مجانًا لعدد كبير من المواطنين الأشد احتياجًا وفقرًا في المحافظة والأماكن النائية، للحفاظ على صحة المواطن من خلال عربات دعم صحي للأهالي في أكثر من مكان، كما أنها ساعدتنا في توفير سعر الأدوية والكشف في الأماكن الخاصة والتحاليل التي أصبحت أسعارها مرتفعة على الطبقات الفقيرة".

من جهته قال أحمد محمود أحد أهالي محافظة الدقهلية، إن حياة كريمة ساعدت القرى النائية والأماكن الأكثر احتياجًا في المتابعة المستمرة لصحتهم والاطمئنان على كبار السن والحوامل ومن يحتاج إلى تحاليل أو عمليات يتم تحويله إلي أقرب مستشفى حكومي تابع له، بتكلفة من الدولة دون أن يتحمل لأهالي مصاريف علاجية قائلًا:" نتمنى استمرار هذه الحملات المدعمة للاطمئنان على صحة المواطن".

فيما أكد محمود عبدربه، على الدعم المستمر من المبادرة الرئاسية داخل قريتهم وخاصة القوافل الطبية، التي يستفيد بها عدد كبير من الأهالي نساء ورجال وأطفال بدون مقابل للكشف والعلاج موجهًا الشكر لجميع القائمين على تلك القوافل".

القفوال الطبية