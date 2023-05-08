الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كورس إنجليزى بربع جنيه".. أب وابنته يقدمان فيديوهات تعليمية على السوشيال ميديا

جريدة الدستور

استضاف برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، المرشد السياحي عمرو سليمان، وابنته سارة، اللذين يقدمان محتوى تعليميا على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "كورس إنجليزي بربع جنيه".

وقال عمرو سليمان إن الفكرة طرأت عليه بشكل مفاجئ عندما كان مع طفلته في المطار، وكانا يتحدثان وصورا فيديو بشكل عفوي وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات كثيرة، ما جعلهما يفكران في عمل صفحات وقنوات على السوشيال ميديا لنشر فيديوهات مشابهة.

تعلم الإنجليزي باللهجة الجيدة

فيما قالت الطفلة سارة، إنها كانت متوترة في بداية تصوير الفيديوهات مع والدها، مشيرة إلى أنها سافرت إلى تايلاند واستمرت فيها 4 سنوات وقامت بتعلم الإنجليزية باللهجة الجيدة، وساعدتها على ذلك مدرسة تدعى "تريسي" بداية من كي جي. 

وأوضحت الطفلة سارة، أنها لم تستغرق وقتا طويلا في تعلم اللغة الإنجليزية حتى وصلت لهذا المستوى حتى بعد عودتها من تايلاند.

كورس إنجليزي ربع جنيه فيديوهات تعليمية السوشيال ميديا اب وابنته يقدمان فيديوهات كورس إنجليزي بربع جنيه

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