الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب حد فاصل الأرض الزراعية.. إصابة مزارع برش خرطوش فى سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

أصيب مزارع بطلق برش خرطوش في القدم اليمني عقب قيام مزارع آخر بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته بسبب الخلافات على حد فاصل للأرض الزراعية بدائرة المركز، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بين مزارعين بسبب الخلاف على حد فاصل، نتج عن المشاجرة إصابة أحدهما بطلق ناري خرطوش، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد، رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، عن ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول مزارع ويقيم دائرة المركز مصاباً "برش خرطوش بالقدم اليمني" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأضافت التحريات باستجواب المجني عليه اتهم "ع. م"، مزارع، ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على حد فاصل بأرضهما الزراعية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

مزارع الخلافات مستشفى سوهاج الجامعى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج سلاح خرطوش

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير المالية يكشف آخر نتائج مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

"حطه فى برميل".. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل شخص بقنا والتخلص من جثته

المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

تعاون بين التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بذبح زوجته في النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن