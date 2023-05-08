بسبب حد فاصل الأرض الزراعية.. إصابة مزارع برش خرطوش فى سوهاج

أصيب مزارع بطلق برش خرطوش في القدم اليمني عقب قيام مزارع آخر بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته بسبب الخلافات على حد فاصل للأرض الزراعية بدائرة المركز، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بين مزارعين بسبب الخلاف على حد فاصل، نتج عن المشاجرة إصابة أحدهما بطلق ناري خرطوش، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد، رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، عن ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول مزارع ويقيم دائرة المركز مصاباً "برش خرطوش بالقدم اليمني" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأضافت التحريات باستجواب المجني عليه اتهم "ع. م"، مزارع، ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على حد فاصل بأرضهما الزراعية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.