الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم عقب استقبالهم بقسم الطوارئ بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مواطنين حادث تصادم مستشفى الفيوم محافظة الفيوم شرطة النجدة

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