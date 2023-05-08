الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتخانقوا على فلوس".. حبس المتهم بقتل شخص بقنا ببندقية آلية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بقنا، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية بينهم.

وأدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق معللًا جريمته بأنه حصلت مشادة ومشاجرة مع المجني عليه بسبب خلافات مالية مع أحد أقاربه ودفاع المجني عليه عنه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، وأطلق  النار عليه من خلال بندقية آلية كانت بحوزته.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا تمكنت من ضبط المتهم بعد تلقيها بلاغًا من مستشفى قنا العام باستقبال عامل متوفى بسبب إصابته بطلق ناري بالجسم وبعد سؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" وعاطل وأطلق النار عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

النيابة العامة بقنا قتل شخص حبس عاطل

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