الأوقاف تفتتح مركز الدكتور نعينع لتلاوة القرآن بمسجد الإمام الحسين.. الأربعاء المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح مركز الدكتور نعينع لتلاوة القرآن الكريم، بمسجد الأمام الحسين، يوم الأربعاء القادم ١٠ مايو ٢٠٢٣.

يقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومين في الأسبوع: السبت والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله للحصول على الإجازة.

وفي سياق آخر، أشادت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في اجتماعها اليوم 7 مايو 2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بموضوع المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد يومي 9 و 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

كما نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة معسكرًا للقائدات الدينيات ضم نخبة متميزة من واعظات الأوقاف وواعظات الأزهر وخادمات ومكرسات الكنيسة؛ للتوعية بقضايا الصحة النفسية ومخاطر العنف، في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الدينية، قصد بناء وعي سليم في مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية.