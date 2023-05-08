الوثائقية.. ماذا قال طه حسين عن يوسف إدريس وما رد الأخير؟

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيلًيًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، وقالت فيه الروائية الدكتورة سلوى بكر، إن يوسف إدريس كان يدفن شخصياته بلغاتها الذاتية.

وقال الكاتب الدكتور إيمان يحيي، إن لغة الـ "أي أي"، في قصة يوسف إدريس تعتبر فتحا في القصة لأنه هشم اللغة فيها وعمل منها مقاطع، مضيفًا أن يوسف إدريس، في أول مجموعة له كسر التابوه في العنوان، فالعنوان لا يجوز أن يكون "أرخص ليالي"، ولكنه كان يجب أن يكون "أرخص ليالٍ"، لكنه أصر أن تكون "ليالي".

إذا أردت أن تكون كاتبًا جيدًا يجب أن تقرأ القرآن

وتابع سامح يوسف، نجل الأديب الراحل: "والدي قال لي حتى تكون كاتبًا يجب أن تقرأ القرآن جيدًا جدًا لأنه لايوجد كاتب يعرف عرفي لا يعرف القرآن ولا يعرف الموسيقى التي به فهو كان قارئ للقرآن".

وأضاف الكاتب والأديب، الدكتور محمد المخزنجي، أن طه حسين عندما كتب له قال لقد ولد لكون قاص ولكن اختلف معه في استخدام العامية"، ولم يكن تجاسر وجرأة أن يرد عليه يوسف إدريس ويقول له: "لغتنا العامية غنية ومعبرة عن هذه الشخوص ولازم تستخدم".

وأكد الكاتب والروائي أشرف عبدالشافي، أن يوسف إدريس حتى عام 1963 كانت ترفضه لجنة الجائزة لأنه يكتب بالعامية.