نهال عنبر: نقابة المهن التمثيلية تعاقدت مع شركة لتنظيم جنازات الفنانين

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة تعاقدت مع شركة لتنظيم جنازات الفنانين ويتم التعامل مع الصحفيين بمنتهى الاحترافية والمهنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن هناك شركة منظمة متميزة تعمل على تنظيم جنازة الفنانين وترضي الصحفيين في تغطية الجنازات.

سنطلق موقعًا إلكترونيًا لنقابة المهن التمثيلية لنشر أخبار الفنانين

وتابعت: "نحترم مشاعر الأهل الذين فقدوا شخصا فجأة وأعصابهم متعبة وليس لديهم طاقة للتجاوب مع الصحافة، ولكن الصحافة عندما تغطى فهذا تكريم للفنان".

وأردفت: "لحظة دخول المتوفى للمدفن أو خروج الجسد من الكفن هي لحظات لا يجب تصويرها في الصحافة، فهناك مشاهد لا ينبغي تصويرها أثناء الجنازة ويجب احترام مشاعر الأسرة".

وأشارت إلى أن أسرة الفنان الراحل مصطفى درويش نظمت الجنازة بشكل مستقل، ونبحث عن كرامة الفنان سواء حي أم ميت، وكذلك كرامة أسرته، متابعة: "سنطلق موقعا إلكترونيا لنقابة المهن التمثيلية لنشر أخبار الفنانين".