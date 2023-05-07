"التعليم" تنهي الجدل حول طريقة حذف الإجابة بالامتحانات الإلكترونية للأول والثاني الثانوي العام

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول عن طريقة إجابة البابل شيت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، عن اللجوء لسلة المهملات في حالة تغير الإجابة التي قام باختيارها.

وقال زلطة إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الإجابات مباشرة دون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.

وأضاف أنه فيما يخص علامة سلة المهملات أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقا كما هو متعارف عليه.

وشدد المتحدث الرسمي، قائلا: “أؤكد لا يوجد أي تغييرات في نظام الامتحان على التابلت ورجاء عدم تداول أي محتوى او منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية”.

يذكر أنه انطلقت أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في أداء الامتحان بمادة اللغة العربية.

جدير بالذكر، ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، مما يُعد هذا هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت، أنه سيتم التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وإخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانًا لحق الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيكون ورقيًا لطلاب (منازل- والذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا)، مشيرة إلى أنه هو ذات الامتحان الإلكتروني.

وفي حالة إذا تعطل التابلت المدرسي أثناء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى وثانية ثانوي، لفتت وزارة التعليم إلى أنه سيتم عمل محضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل اللجنة، وسيتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فورًا.

