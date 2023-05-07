الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد أشهر من افتتاحه.. غلق وتشميع أحد منافذ "المواطن أولا" بالمعادى (صور)

جريدة الدستور

نفذت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الأحد، حملة للتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

جاء ذلك في إطار تعليمات محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وفقا لبيان نشرته المحافظة.

وأجرى  اللواء الدكتور  طارق بحيرى، رئيس حي المعادى، اليوم، برفقة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة المحلات جولة، تم خلالها غلق وتشميع منفذ المواطن أولا بميدان العرب.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت محافظة القاهرة، افتتاح منفذين لبيع السلع الأساسية بتخفيضات 30%، بميدان الحرية وميدان العرب بحي المعادي خلال أيام.

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب أتوبيس شركة أغذية أعلى وصلة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن