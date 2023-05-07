بعد أشهر من افتتاحه.. غلق وتشميع أحد منافذ "المواطن أولا" بالمعادى (صور)

نفذت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الأحد، حملة للتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

جاء ذلك في إطار تعليمات محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وفقا لبيان نشرته المحافظة.

وأجرى اللواء الدكتور طارق بحيرى، رئيس حي المعادى، اليوم، برفقة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة المحلات جولة، تم خلالها غلق وتشميع منفذ المواطن أولا بميدان العرب.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت محافظة القاهرة، افتتاح منفذين لبيع السلع الأساسية بتخفيضات 30%، بميدان الحرية وميدان العرب بحي المعادي خلال أيام.