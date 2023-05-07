الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك فى المؤتمر العالمى للمرافق بأبوظبى

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

يشارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على رأس وفد رفيع المستوى من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالمؤتمر العالمى للمرافق بأبو ظبى في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023 مارس 2022، يضم الوفد كلا من المهندس محمد رمضان بدوى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع، والدكتور محمد سعد دويدار مدير المشروع النووى

ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مشاركة الدكتور أمجد الوكيل متحدثاً فى جلسة القيادة العالمية للطاقة النووية وسوف يشارك المهندس محمد رمضان بدوى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع متحدثاً فى جلسة حوارية حول تمويل الطاقة النووية، هذا وسيشارك الوفد فى النقاشات التى ستدور حول الدور الحاسم للطاقة النووية فى تحول الطاقة.

وتأتى مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى إطار حرصها على تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 

​الطاقة النووية​ أمجد الوكيل مؤتمر القيادة السياسية

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