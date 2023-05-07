الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التفاصيل الكاملة لإصابة شخصين فى حادث تبادل الأعيرة النارية فى شجار بالمنوفية

الأعيرة النارية
الأعيرة النارية

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، من القبض على  اثنين عقب نشوب  مشاجرة بينهما بإحدى قرى المركز استخدما بها الأسلحة النارية وتسببت في إصابة  اثنين آخرين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون لموقع الحادث حيث  تبين لهم وقوع مشاجرة بين طرف أول ويدعي “ع، أ، م” 53 عام، فلاح"، أ، م" 35 صياد ، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن، وضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12،  وطرف ثاني  ع، ح، أ 30  عام صياد مصاب برش خرطوش بالصدر والذراع الأيمن، وضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12، وشقيقه ن، ح، أ 26  عام فني بإحدى شركات المحمول،  وجميعهم مقيمين دائرة مركز أشمون. 

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بمشاجرة ومصابين بإحدى قرى المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وضبط المتهمين وإيداع المصابين مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وبسؤال أطراف المشاجرة وشهود العيان أكدوا على أن الخلاف كان  بسبب خلاف على مبلغ مالي كان اقترضه الأول من الرابع دون رده، وبدأت المشاجرة  بين الطرفين بالتعدى بالألفاظ  لكلا من الطرفين على الآخر بالسب والضرب، وقيامهم بتبادل الضرب من الأسلحة النارية المضبوطة، ما أدى إلى إصابة شخصين . 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإلي  حمل رقم 15256 جنح مركز أشمون لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما تم التحفظ على الأسلحة المضبوطه واعترف أطراف المشاجرة بالواقعة. 

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