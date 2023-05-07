محافظ الدقهلية يستقبل مشرفى بعثة حج الجمعيات الأهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية ليقدم لهم التهنئة بفوزهم بالاشراف على البعثة لهذا العام 2023، عقب اجتيازهم اختبارات وزارة التضامن الاجتماعي.



حيث استقبل كل من الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيسا للبعثة، والمهندس محمود أشرف، وأنس علاء الدين، ورضا حسن، ومحمد إلياس أعضاء.



وأكد "مختار" على دعمه الكامل والمستمر لبعثة الحج قبل السفر وأثناء أداء المناسك وبعد العودة إلى أرض الوطن، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية، موجها للجنة الإشراف بحسن التعامل مع الحجاج والتواصل بشكل فوري مع كافة الجهات فور حدوث أي معوقات.

وثمن "المحافظ" دور وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج على دعمهم الكامل لبعثة حجاج الجمعيات على مستوى الجمهورية من أجل أداء المناسك بدون مشقه وتعب.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 13 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

Screenshot_20230507-185341