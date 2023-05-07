الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي بالاتساق مع المتطلبات الوطنية لدعم الاقتصاد

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لتطبيق التعاون مع البنك الدولي بما يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر والربط بين التنمية وعمل المناخ، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، أن هذا التعاون يوفر أساسا قويا لمزيد من الانخراط واندماج القطاع الخاص في عملية التنمية التي تسهم في نمو الاقتصاد.

وسلط الضوء على الدور الفعال للبنك الدولي  لدعم ما تتبناه الدولة المصرية من خطوات متعددة بغرض تعزيز وتمكين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، منوهًا أن البنك يعمل على تعبئة استثمارات القطاع الخاص بتوفير الأدوات المالية المبتكرة، كما يهدف البنك لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من موارد  القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات العامة.

نتطلع المتطلبات الوطنية الاقتصاد المصرى

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