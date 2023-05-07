رمضان عبدالمعز يشكر "المتحدة" على مسلسل رسالة الإمام

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إحيائها التراث بإنتاجها مسلسل "رسالة الإمام"، لإحياء تراث الإمام الشافعي، الذي جاء مصر ودفن فيها.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأحد: "عمل مشكور وجهد مشكور، وتلاقى اللى يطلع يقولك أصل المسلسل مش عارف فى إيه، آبى الله إلا أن يتم كلامه وكتابه، لا يوجد أحد معصوم، الكل يخطأ، ويذل لسانه، عموم المؤمنين يخطئون".

وأضاف: "هاتوا واحد يخطب جمعة لا يخطأ، هات مؤلف كتاب لا يخطأ، الصحابة أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيرا النبي كانوا يخطئون، مفيش حد معصوم".

وأردف: "جميل أن نجد عمل يحيي فينا التراث، وأهل العلم، وأهل بيت النبي، نقول لهم جزاكم الله خيرًا، وأتمنى نشهد في رمضان القادم مسلسل ديني جديد".