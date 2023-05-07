الليلة.. عرض فيلم "يوسف إدريس" عبر قناة "الوثائقية"

تعرض قناة الوثائقية مساء اليوم السبت الفيلم الوثائقي “يوسف إدريس” وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، والذي يتناول سيرة القاص والأديب المصري البارز من الميلاد حتى الرحيل.

ويُوثق الفيلم المراحل والتحولات التي مر بها يوسف إدريس منذ النشأة في قرية البيروم بالشرقية، مرورًا بالرحلة إلى القاهرة، والالتحاق بكلية الطب، وصولًا إلى مرحلة التمرد والتحقق، حيث الاشتغال بالأدب، والانخراط في المعارك الثقافية والأدبية والصحفية المتنوعة التي خاضها خلال فترات حياته المختلفة.

الفيلم الوثائقي "يوسف إدريس" يغوص أيضًا في العالم القصصي للأديب الراحل، حيث يكشف عن حكايات جديدة عن المؤلفات التي قدمها للمكتبة المصرية والعربية، وكيف شكلت تلك الكتابات فتحًا أدبيًا جديدًا على مستوى اللغة وطريقة السرد والتناول؛ مما سهّل طريقها للمرور نحو قاعات السينما وخشبات المسرح لاحقًا، حيث تحولت إلى أعمال فنية التف حولها الجمهور. يقدم الفيلم كذلك تشريحًا وتوضيحًا للمعارك التي خاضها " إدريس"، والتي شغلت الأوساط الأدبية والصحفية، مثل معركته مع الأديب الراحل نجيب محفوظ بشأن جائزة نوبل، وخلافه الشهير مع الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما يُبرز الفيلم الدور المحوري الذي أدّاه صاحب "النداهة" في اكتشاف وتقديم مجموعة من المبدعين العظام الذين أثروا وأضافوا إلى الثقافة المصرية، من أمثال يحيى الطاهر عبد الله، وأمل دنقل.

ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، أبرزهم الأديب الكبير "محمد المخزنجي"، والروائية القديرة "سلوى بكر"، والكاتب الصحفي "أشرف عبد الشافي"، والناقد الأدبي "شريف صالح"، حيث يسجل كُل منهم شهادته، ويطرح رؤيته المتعلقة بالأديب "يوسف إدريس"، وأدبه وزمانه.