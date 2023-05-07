الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكرم مدير أحد الفنادق السياحية.. ويؤكد على أهمية إنشاء الفنادق الصديقة للبيئة

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم مدير أحد الفنادق

 أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استعداد المحافظة للتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وأيضاً الشركات الإستثمارية فى المجال السياحى لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الأفواج السياحية الوافدة، مع الارتقاء بالخدمات السياحية المطلوبة من خلال إنشاء فنادق متواكبة مع أحدث الأساليب التكنولوجية، وأن تكون صديقة للبيئة. 

 

جاء ذلك أثناء تكريم محافظ أسوان لمدير عام أحد الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم يحيى قطب بمناسبة انتهاء خدمته لتولى منصب الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية التابعة لصندوق أبو ظبى للتنمية بدولة الأمارات الشقيقة. 

 

وقد أشاد عطية بجهوده أثناء توليه إدارة أحد الفنادق السياحية بأسوان، وحرصه على تطويره للإرتقاء بالخدمة السياحية المقدمة مما ساهم فى أن يكون إضافة حيوية للمنشآت الفندقية بالمحافظة. 

 

ولفت إلى أن اللقاء تناول فرص الإستثمار السياحى من خلال إقامة فنادق عالمية متواكبة مع الطبيعة البيئية والتراثية سواء بمدينة أبو سمبل السياحية أو بالكورنيش الجديد بمدينة أسوان، وخاصة بعد الإنتهاء من مشروع الممشى السياحى به بطول 9 كم ، وهو الذى سيحقق نقلة نوعية وحضارية للمحافظة. 

 

وفي سياق آخر وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة، مشدداً بضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ووضع البانرات مبيناً بها بيانات كل مشروع، مع تنسيق المواقع والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير والهوية البصرية للمحافظة.

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أسوان الافواج السياحية الخدمات السياحية الجهات المختصة الطاقة الفندقية الفنادق السياحية الصديقة للبيئة المجال السياحى

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