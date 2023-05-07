الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء يشارك فى افتتاحية المؤتمر العالمى للمرافق بأبوظبى

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق 2023 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 8 – 10 مايو 2023 والذي يعقد برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يشارك الدكتور شاكر في جلسة "تعزيز الطموح نحو COP 28 وما بعده" بمشاركة عدد من وزراء الطاقة بدول الإمارات والبحرين ورومانيا لمناقشة الالتزامات الإقليمية والوطنية لخفض الانبعاثات قبل مؤتمر المناخ COP 28.

ومن المقترح عقد الدكتور الوزير لعدد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى مقابلات مع رؤساء ومسئولي الشركات العاملة في مجال الطاقة لبحث سبل دفع مجالات التعاون مع مصر في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويوفر المؤتمر منصّة رائدة لتقييم التقدّم المتحقّق على هذا الصعيد، وتمهيد الطريق للمباحثات والنقاشات المهمة التي ستعقد خلال مؤتمر «COP 28»، ويركز الحدث على موضوع تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وسيَجمع أبرز الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين، لمناقشة دور قطاع المرافق في قيادة التغيير اللازم لتحقيق الأهداف المناخية الرئيسية.

تأتي نسخة المؤتمر لهذا العام بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP 28»، خلال العام الجاري، وسيُسهم الحدث في تحفيز استجابة قطاع المرافق للمساعي الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي، وتسليط الضوء على دوره المحوري في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

هذا ويعقد المؤتمر على مدار 3 أيام، حيث يستقبل وزراء الطاقة، وما يزيد على 10 آلاف متخصّص في القطاع، وألف ممثّل عن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر، و250 متحدّثًا من أبرز خبراء القطاع، و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تمثل إضافة لقطاع المرافق.

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر ​أبوظبي المرافق

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