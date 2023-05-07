الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين في مشاجرة بين طلاب مدرسة بالإسماعيلية

أحد الطلاب
أحد الطلاب

أُصيب 4 أشخاص بينهم 3 طلاب في مشاجرة أمام مدرسة طلعت حرب الثانوية بمنطقة حي السلام في دائرة قسم ثاني الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية الكائنة بحي السلام بدائرة قسم ثاني.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم ثاني الإسماعيلية، وتبين أن مشاجرة اندلعت بين الطلاب الطرف الأول رمضان محمد محمد حسن، 16 سنة، ومقيم في منطقه الشهداء بدائرة قسم ثاني، ومصاب بجرح قطعي بالوجه واليد اليسرى، وأحمد تامر مجدي عباس 16 سنة ومقيم في حي السلام، بدائرة قسم ثان ط، ومصاب بجرح وهما طالبان بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية.

والطرف الثاني محمد نصر أحمد محمد، 16 سنة، وطالب بالصف الثاني في ذات المدرسة، ومصاب بجرح قطعي بالبطن، وعمه حربي أحمد محمد عبد الوارث 45 سنة مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى ومقيمان بحي السلام.

فيما أثبتت التحريات الأولية للواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والأول من الطرف الثاني وتطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول من الطرف الثاني بالاستعانه بعمه وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب وقيام الطرف الأول من الطرف الثاني بإحداث اصابة بالطرف الأول بسلاح أبيض وكذلك قيام الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة الطرف الثاني بقطعة من الزجاج.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثاني الإسماعيلية من ضبط طرفي مشاجرة وسلاح الأبيض المستخدم وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الأسباب.

فيما تم نقل مصابين إلى مستشفى جامعه قناة السويس لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ على الطرفين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها ملابساتها وجاري عرضهم على النيابة لاتخاذ القرارات اللازمة.

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