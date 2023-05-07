الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أصاب 3 برش خرطوش.. المشدد 7 سنوات لبلطجي روع المواطنين في القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لبلطجى لقيامه بترويع المواطنين وإحراز سلاح ناري في شبرا الخيمة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي.

وكانت أجهزة الأمن فى شبرا الخيمة قد ألقت القبض على المتهم ويدعى "ع. ا. م" وشهرته " أبو موتة" لقيامه بترويع المواطنين وافتعال مشاجرة  مع بعض اصحاب المحلات  وفرض سيطرته وسطوته عليهم. 

 وذلك بأن أطلق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش فى الهواء لإرهابهم وترويعهم، فأصيبت طفلة وسيدة وشخصين آخرين من سكان المنطقة برش الخرطوش، وذلك حال تواجدهم  بمحال إقامتهم وفرا المتهم هاربا، وتبين أن المتهم  له سوابق متعددة  وامرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإحالته لمحاكمة عاجلة .

ومثل المجنى عليهم  أمام المحكمة وقرروا بتنازلهم  وتصالحهم  مع المتهم، إلا أن المحكمة رفضت تصالح المتهمين. 

 ونوهت هيئة المحكمة إلى أن جناية البلطجة وترويع المواطنين  وفرض السيطرة من الجرائم التي تمس المجتمع وأمنه وسلامته، ولا يجوز التصالح  فيها حتى لو تنازل  المجنى عليهم  عن حقهم الشخصي  بشأن إصابتهم، ومن ثم  فقد أخذته المحكمة  بقسط من الشدة وفقا للجرم المرتكب فأصدرت حكمها المتقدم. 

السجن المشدد 7 سنوات السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس