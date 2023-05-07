الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى بمنتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مُنتدى الحوار الوطني للشباب، في نسخته الثانية، تحت شعار (فيمَ يفكر الشباب؟.. حوار من الشباب للشباب)، بمراكز شباب الجمهورية، وتستمر حتى 16 مايو الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أن الشباب المشاركين بالمنتدى يناقشون، على مدى يومين، بواقع ثلاث ساعات كل يوم، ثلاثة محاور رئيسية: "أولًا: المحور الاجتماعي (التعليم، الصحة والزيادة السكانية، الوعي والإعلام والثقافة، الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة)، ثانيًا: المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية، المحليات)، ثالثًا: المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل، مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة).

ويشارك في المُنتدى، أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلو نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من "نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة".

الجامعات والمعاهد الهيئات الشبابية والرياضية الحياة السياسية المصرية الحوار الوطني للشباب الدكتور أشرف صبحي القدرات الخاصة

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس