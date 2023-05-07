الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 بتصادم فى أكتوبر

تصادم
تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخران بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر صدمهم من سيارة نقل بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة 6 أكتوبر؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المتوفى للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع صدم سيارة نقل محافظة الجيزة

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