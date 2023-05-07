مصرع وإصابة 3 بتصادم فى أكتوبر

لقى شخص مصرعه وأصيب آخران بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر صدمهم من سيارة نقل بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة 6 أكتوبر؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المتوفى للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.