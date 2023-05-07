الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل بالمدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، انتظام أعمال امتحان  نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2022/2023، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية، ويبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان أكثر من 72 ألف تلميذًا وتلميذة خلال 678 مدرسة (رسمي - عربي - لغات - خاص) على مستوى الإدارات التعليمية.

وتفقد عبدالتواب، عددًا من اللجان المنعقدة ببعض المدارس التابعة لإدارة ناصر التعليمية يرافقه الدكتورة نبيلة فتحي، مدير إدارة ناصر التعليمية؛ للاطمئنان على توفير الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.  

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم  على انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية، وأجرى حوارًا مع التلاميذ للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وجدد محمد عبدالتواب، تأكيد على الالتزام بكل التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن أعمال الشغب والغش.

الإدارات التعليمية الفصل الدراسي الثاني بني سويف تعليم بنى سويف التربية والتعليم

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