سبورت: ميسى يخطط للانتقال إلى الدورى السعودى بـ"عقد ذهبى"

«ميسي يتفاوض للعب مع السعودية».. هكذا بدأت صحيفة «سبورت» الإسبانية مقالها عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا تزال الأصداء مستمرة بشأن مستقبل ليونيل ميسي رفقة ناديه باريس سان جيرمان في ظل توتر العلاقة بينهما خلال الفترة الأخيرة، واقترابه من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد قرر معاقبة ميسي وإيقافه لمدة أسبوعين؛ بسبب رحلته الأخيرة إلى السعودية للترويج للسياحة.

ليونيل ميسى يدرس فكرة الانتقال إلى الدورى السعودى

وبناءً عليه، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، آخر التطورات التي تخص مستقبل ميسي، في تقرير جاء بعنوان «ميسي يتفاوض للعب مع السعودية برفقة بوسكيتس وجوردي ألبا»، مُشددة أن ميسي يريد إنهاء مسيرته في باريس سان جيرمان بشكل جيد.

واستندت الصحيفة إلى اعتذار ليونيل ميسي لإدارة باريس سان جيرمان ولزملائه؛ بسبب رحلته إلى السعودية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها بأن ميسي بدأ يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، وصرف النظر عن العودة إلى صفوف برشلونة؛ نظرًا لمعاناة الفريق ماديًا واقتصاديًا بجانب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يخطط للانتقال إلى الدوري السعودي، برفقة كلًا من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ثنائي برشلونة، والحصول على «عقد ذهبي» - حسب وصف الصحيفة-.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية أيضًا، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال السعودي الذي رفع عرضه إلى 500 مليون دولار كراتب سنوي.

وأكدت الصحيفة، أن ليونيل ميسي فاز بكل شيء في كرة القدم، وبالتالي فإنه لن يحتاج إلى الضغط على نفسه للحصول على المزيد من الألقاب في سن 36 عامًا.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي قد يفكر في مستقبله بشكل أكبر، وبالتالي فإنه سيُفضّل الحصول على "عقد ذهبي" والتمتع بحياة أسرية هادئة، بدلًا من القتال والمنافسة".

ونوّهت الصحيفة، أن الأمر ذاته ينطبق على الثنائي بوسكيتس وألبا، حيث سيرغبان في الحصول على "عقد ذهبي" أيضًا معفي من الضرائب، وجني ثلاثة أضعاف ما حصلوا عليه في عام واحد مع برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للبرغوث الأرجنتيني، صاحب الـ35 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2023 المقبل.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد رحل إلى باريس سان جيرمان قبل عامين، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع برشلونة.