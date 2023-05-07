الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم البحيرة" يتفقد سير الامتحانات بإدارة دمنهور التعليمية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة صباح اليوم، جولة ميدانية بنطاق إدارة مركز دمنهور التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات وانتظامها، حيث يؤدى اليوم ١٥٠٥٥٥ طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية، كما يؤدي ١٢٨٤٠١ طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم في مادتيّ الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي وبالنسبة لطلاب النقل للمرحلة الثانوية يؤدي ٣٩٣٣١ طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية.

وتابع وكيل الوزارة، سير الامتحانات وتفقد مدرسة بساتين الشوكة بإدارة مركز دمنهور، وتفقد عددًا من اللجان واطمأن على استقرار وهدوء اللجان وانتظامها والالتزام بكل اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش داخل اللجان ومنع أجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وخلال متابعته لأعمال الامتحانات، أكد وكيل الوزارة أن طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحاناتهم اليوم بنسبة بلغت ١٠٠٪ ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات ووجّه خلال جولته بضرورة توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين وتوافر طبيب أو زائرة صحية وتوافر الاثاث اللازم وكل الأوراق وجميع خامات الامتحانات ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان. 

التربية والتعليم الإعدادية بنات الاجتماعية الاجتماعي الدراسى الثانى الدراسات الاجتماعية الحاسب

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